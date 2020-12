PSG-BASAKSEHIR, Stasera con maglia 'No to racism"

I giocatori di Paris Saint-Germain e Basaksehir entreranno questa sera in campo per riprendere la partita indossando una maglia con la scritta "No to racism" (no al razzismo) e il logo dei due club. Lo stesso avverrà per gli arbitri della partita che, ricordiamo, sono stati chiamati a sostituire il poker di ieri. Tutti insieme, giocatori e direttori di gara, prima dell'incontro, saranno uniti formando un cerchio, tutti con la maglia dedicata. La partita riprenderà dal 13' minuto di gioco.