PRUZZO, Viola molle. Con il Torino mi aspettavo di più

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Fiorentina e Roma, ha parlato così a RTV 38 della situazione in casa Fiorentina: "Commisso soffre ed è molto dispiaciuto, si vede. Il Torino domenica era in chiara difficoltà e aveva vinto la partita precedente per un colpo di fortuna, la Fiorentina doveva avere un approccio diverso alla partita. Più voglioso, rabbioso fin dall'inizio. Invece ho visto una squadra molle e rassegnata. L’Inter per la Fiorentina sarà uno scoglio davvero pesante. Chiesa? Ha dimostrato negli ultimi venti minuti della partita contro il Torino di essere un calciatore decisivo".