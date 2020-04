PRUZZO, Stipendi? Ognuno faccia per conto suo

L'ex bomber della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato delle problematiche del calcio causate dal Coronavirus: "Meglio non rovinare la prossima stagione e chiudere questa ora ma ci sono tanti interessi che bisogna portare in fondo e bisogna trovare una soluzione anche per la prossima. L'idea di finire il campionato così non è il massimo ma se più di una società può salvarsi la porterei avanti anche fino a Natale, poi farei giocare la prossima anche eliminando tante partite, magari con un solo girone, ma le idee sul tavolo sono tante. Campionato ad anno solare per via dei mondiali in Qatar? Tutte le idee vanno approfondite, perché poi c'è anche l'Europeo ed è difficile accontentare tutti. Stipendi? È opportuno ogni società faccia per conto proprio, prevalga il buon senso. In serie C prendono poco ed inventa impossibile pensare ad una ripartenza per le categorie minori perché dipendono da imprenditori che hanno investito per passione ed ora è difficile con le loro aziende. Così la B. Ridimensionare calcio? All'inizio si, per certe fasce ma poi ci saranno sempre i soliti noti che non hanno bisogno dei soldi ma lo fanno per sfizio, poi si riprenderà come al solito. Ritiro in casa e preparazione? Non è automatico che i giocatori in forma lo siano ancora alla ripresa, ma ora ci saranno delle varianti. Non dico che si riparte tutti alla pari ma contraccolpi ci saranno. Anche a livello europeo ci saranno sorprese clamorose. Con i tedeschi che si stanno allenando già ora, differenze ci saranno per forza. Tutti gli altri sport hanno preso delle decisioni di fermarsi ma qui c'è un interesse supremo".