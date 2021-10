PRUZZO, Non mi aspetto alcun cambio. Saponara...

L'ex attaccante Roberto Pruzzo ha parlato dei temi più caldi in casa Fiorentina a partire dalla gara di domani con la Lazio: "Non mi aspetto alcun cambio domani. Con il Cagliari la squadra viola ha giocato bene, da Saponara a Torreira. La Fiorentina non ha coppe, quindi può gestire meglio la formazione. Non la cambierei, sarebbe un rischio troppo azzardato. Uno che non mettere assolutamente fuori è Saponara che sta dimostrando di essere in grande forma, gli darei grande fiducia. Lo stesso farei con Venuti: conosce i suoi limiti ma è molto affidabile".

Sulla Lazio: "E' andata in crisi con il Verona perché è una squadra che se viene aggredita può andare in difficoltà. Io apprezzo molto l'idea di di gioco Sarri ma si vede che ancora non è riuscito a trasmetterla ai suoi giocatori. Ha giocato anche però buone partite soprattutto in casa. Credo che sarà una partita a scacchi dove faranno la differenza alcune mosse. La Fiorentina deve stare attenta a non concedere spazi".

Sul turno infrasettimanale: "La Lazio è una vita che ha la coperta corta. Fa fatica tutti gli anni ad arrivare a 14-15 giocatori. Non ha molti ricambi. Con l'organico che ha comunque deve fare di più di quello che sta facendo".

Su Vlahovic: "Sarà una gara difficile per lui visto che lo marcherà Acrebi. Sul rigore con il Cagliari probabilmente non se la sentiva, prima si scioglie questo nodo legato al contratto, meglio è per tutti".