PRUZZO, Lo 0-0 sarebbe stato peggio. Vlahovic cresce

Roberto Pruzzo, ex-Fiorentina e Genoa e protagonista dell’ultimo successo del grifone al Franchi (annata 1977), ha parlato del pari di ieri sera al Franchi e della gara dei viola:"Si è vista tanta confusione e poca fluidità di manovra nella Fiorentina. Il Genoa si è chiuso molto soprattutto nella ripresa e per la Fiorentina non è stato facile. Le occasioni ci sono state, erano riusciti anche a sbloccarla nel momento giusto, poi per un “cavillo” il gol di Bonaventura è stato annullato. Per fortuna alla fine è arrivato il gol di Milenkovic...se la partita fosse finita 0-0 sarebbe stato peggio. Poi, per come si è messa, anche per il lampo finale e l’abbraccio sul gol di Milenkovic, quelli sono segnali positivi. Certo manca un acuto, una vittoria: le qualità ci sono ma per ora non si vedono."

Da grande attaccante, Pruzzo ha dato anche un giudizio sulla prova offensiva dei viola: "Vlahovic fino al cambio aveva fatto bene, io sentivo che avrebbe potuto decidere anche la partita, poi è stato sostituito. Mi è piaciuto soprattutto nella seconda parte di gara: sembrava dentro la partita, sia fisicamente che di testa. Certo ha avuto l’occasione per sbloccarsi e l’ha fallita, ma sicuramente si sono visti passi in avanti. Kouamè e Cutrone quando sono entrati si sono visti poco ma è difficile entrare in partita: Kouamè ha avuto almeno il merito di entrare nell’azione del gol, sotto questo aspetto è stato anche decisivo".

Sulle scelte di Prandelli: "Prandelli mi ha stupito nel confermare in blocco l’11 di San Siro, però i due giocatori più carismatici, Ribery e Callejon, hanno fatto poco: lo spagnolo soprattutto mi sembra molto indietro di condizione, può e deve fare qualcosa di più. Anche se in un momento di difficoltà è normale anche volersi affidare a quelli con più esperienza".

Infine, un'opinione sull'ipotesi Pavoletti a Firenze: Difficile dire se è la scelta migliore, io forse tenterei di prenderlo per 6 mesi. Pavolettil’ho visto con grandissima voglia e potrebbe dare una scossa alla squadra.