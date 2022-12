PROVEDEL, Contento di essere venuto alla Lazio

Ivan Provedel ha raccontato il suo 2022 ai microfoni ufficiali della Serie A, il portiere della Lazio è stato un obiettivo di mercato concreto della Fiorentina questa estate. Queste le sue parole: "Per me è stato un anno molto positivo, soprattutto a livello personale. Ho ottenuto una salvezza importante e faticosa con lo Spezia, che per me sarà sempre un ricordo bellissimo, e poi sono venuto alla Lazio. Sono stato catapultato in una realtà completamente diversa e sono felicissimo di essere qui. I risultati sono stati abbastanza buoni, si può fare meglio ma sono soddisfatto!".