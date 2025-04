Problemi nel riscaldamento per Jovic, al suo posto gioca Abraham

Cambio dell'ultimo minuto per Sergio Conceiçao per Venezia-Milan di questo pomeriggio: non c'è più Jovic dall'inizio ma Tammy Abraham. Il serbo non stava benissimo negli ultimi giorni e ha dato forfait poco prima del fischio d'inizio. L'attaccante - riporta Milannews - ha sentito un dolore lombare durante il riscaldamento e per questo fastidio si è scelto di non rischiare.

LE FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Conde, Haps; Fila, Yeboah. A disp.: Grandi, Joronen, Stanković; Carboni, Marcandalli, Šverko, Zampano; Bjarkason, Doumbia, Duncan, Kike Pérez; Gytkjær, Ladisa, Marić, Oristanio. All.: Di Francesco.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Abraham, Leão. A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Terracciano, Thiaw, Walker; Bondo, Loftus-Cheek, Musah; Jovic, Chukwueze, Gimenez, João Félix, Sottil. All.: Conceição.