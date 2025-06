Primi contatti tra l'Inter e Fabregas. I nerazzurri vogliono il tecnico del Como per il post Inzaghi

Il mondo Inter è stato scosso in giornata dalla notizia dell'addio di Simone Inzaghi, tecnico che nel pomeriggio ha comunicato alla società nerazzurra di non voler proseguire il suo rapporto sulla panchina del club. Così, una volta effettuati i convenevoli saluti, la dirigenza capeggiata da Beppe Marotta si è già messa a cercare il nuovo allenatore e avrebbe già avuto i primi contatti con Cesc Fabregas per capire se ci sono i presupposti per portarlo a Milano. Lo spagnolo era stato cercato con insistenza già da Bayer Leverkusen e Roma, dando però la sua parola al Como.

Fabregas è molto tentato dall’opportunità, ma ancora non ha dato il suo via libera, le valutazioni sono in corso. Domani l'ex Arsenal e Barcellona sarà a Londra, dove incontrerà anche il presidente del Como, Mirwan Suwarso, con le parti che si riaggiorneranno.