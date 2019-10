PRIMAVERA, Vlahovic e Rasmussen titolari

La Fiorentina Primavera affronterà il Pescara alle 15 (anticipo di campionato per via dell'impegno di Supercoppa lunedì). Ecco le formazioni scelte dai due allenatori, Tra le fila viola ci sono Vlahovic e di nuovo Rasmussen mentre ancora out Montiel (per un problema fisico) e Duncan (per squalifica).

FIORENTINA: Brancolini, Ponsi, Simonti, Dutu, Bianco, Rasmussen, Simic, Lovisa, Vlahovic, Pierozzi N, Gorgos. All. Bigica

PESCARA: Sorrentino, Martella, Quacquarelli, Celli, Mane, Palmucci, Tringali, Diambo, Bocic, Pavone, Masella. All. Legrottaglie