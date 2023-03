PRIMAVERA, Vittoria per 1-2 contro l'Hellas Verona

La Primavera guidata da Mister Aquilani si impone 2-1 sul campo esterno del Verona. La sblocca Lucchesi al 58' sugli sviluppi di un corner. Al minuto ottantadue Distefano sigla il raddoppio viola. Nel finale la squadra di Sammarco accorcia le distanze al 92' con Caia su calcio di rigore, ma non basta per placare la manovra avvolgente della Fiorentina, che con i tre punti conquistati presso l'antistadio di Guido Tavellin, aggancia il Frosinone al terzo posto in classifica.