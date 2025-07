Primavera, Maiorana: "Sogno la Champions con la Fiorentina, intanto punto le fasi finali di Youth League e Final Four"

L'attaccante Stefano Maiorana, classe 2007, è un nuovo giocatore della Primavera ma alla Fiorentina è già da 5 anni, arrivato da Catania, come racconta al sito ufficiale della Fiorentina stessa: "I primi mesi sono stati difficili ma poi ho fatto amicizia con i compagni, e mi sono trovato sempre bene".

Su cosa hai lavorato per essere alla Primavera? "Ho lavorato molto sulla parte offensiva, nei movimenti, nell'attaccare la profondità e nell'aiutare la squadra e mi sono ispirato a molti miei compagni che mi hanno aiutato"

Conoscevi già mister Galloppa? "Sì, in Under 16 mi allenavo con la sua Under 17, il suo calcio mi piace molto, tenere la palla e far correre gli avversari".

Che gruppo è, voi dell'Under 18 conoscevate già gli altri della Primavera? "Conoscevamo diversi ragazzi e uscivamo anche insieme la sera, perciò ci stiamo trovando bene in questo ritiro e ci stiamo conoscendo ancora meglio"

Qual è la tua posizione preferita? "Preferisco giocare in mezzo al campo e muovermi tra gli spazi, non ho una posizione precisa ma se potessi scegliere direi la punta centrale, ma se c'è da fare altri ruoli sono disponibile ad aiutare la squadra"

Quali sono gli obiettivi di squadra? "Arrivare alle fasi finali della Youth League e alle final four"

Pasta alla norma siciliana o bistecca? "Bistecca ormai, quando vengono i miei giocatori li porto sempre a mangiarla"

Tra cinque anni dove ti vedi? "Spero di giocare in Champions League e spero con la Fiorentina"