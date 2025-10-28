Pressing della Lega Serie A su DAZN per anticipare le partite alle 20:00

La Lega Serie A, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, starebbe facendo pressioni su DAZN, il licenziatario dei diritti televisivi del campionato italiano, con la speranza di riuscire a ottenere già da quest'anno un anticipo di prova alle 20:00 per le partite serali, che fino ad adesso sono state programmate alle 20:45. L'intento della Serie A è quello di tornare a riempire gli stadi di giovani tifosi, oltre a permettere ai giocatori di avere ore in più di riposo.

In proposito si è espresso anche l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri: "Si potrebbero anticipare la partite per evitare infortuni e per concedere tre ore di sonno in più ai giocatori, perché con gli orari di ora si finisce troppo tardi".