PRES. PISA, Aquilani? Ci siamo: fumata bianca a breve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, trattando il tema Alberto Aquilani. Queste le sue parole: "Abbiamo da risolvere le ultime situazioni, ma ormai possiamo dire che abbiamo individuato in Alberto Aquilani il futuro condottiero della nostra squadra".

Perché la scelta è ricaduta su di lui?

"È un allenatore che ha caratteristiche importanti e una prospettiva di crescita che si integra molto bene con il nostro progetto. Con la Fiorentina ha ottenuto degli ottimi risultati nel settore giovanile, anche se non è l'unico aspetto da tenere conto"

Come sono nati i primi contatti?

"Abbiamo iniziato a cercarlo da quando ha rilasciato quelle dichiarazioni che era pronto per fare il salto in una prima squadra e quindi che la sua scelta poteva essere approvata anche dalla sua società. Ormai dovrebbe esserci la fumata bianca nei prossimi giorni. Gli abbiamo proposto un contratto di due anni e a fine del primo lavoreremo per prolungarglielo come abbiamo sempre fatto".