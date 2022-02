PRES. LEGA, Elezione il 3/3: tre nomi in lizza

Nel corso dell'Assemblea di Lega di serie A odierna si è provveduto all'esame dei curricula e delle candidature alla carica di Presidente della Lega Serie A, la cui elezione sarà oggetto della prossima Assemblea già convocata per il 3 marzo. Venuta meno la candidatura del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, al momento sarebbero tre i nomi ancora in ballo: l'economista Lorenzo Bini Smaghi, Lorenzo Casini (capo di Gabinetto del ministero della Cultura) e l'ex direttore generale della Rai Mauro Masi.

Tre nomi che - a quanto filtra - sono espressioni di tre cordate diverse e non sono certi di ottenere gli 11 voti necessari all'elezione (la maggioranza semplice, ndr) come previsto dallo Statuto. Non è da escludere, quindi, che da qui a giovedì possa spuntare un altro nome con 'l'appeal' necessario per mettere tutti d'accordo.

Ancora una fumata nera, invece, per quanto riguarda l'adeguamento dello Statuto, pertanto da domani si insedierà il commissario ad acta designato dalla Figc, Gennaro Terracciano. Al professore di diritto amministrativo spetterà il compito di provare a trovare una sintesi al lavoro svolto dalle società nei giorni scorsi, attraverso una serie di commissioni interne, grazie al quale si è individuata una linea unanime su tutti i punti in esame, tranne quello dei diritti collettivi non-audiovisivi. Oggetto del contendere sono i criteri di spartizione dei proventi derivanti dai contratti relativi a questi diritti. In una nota la Lega ha spiegato che "i club accompagneranno con spirito costruttivo nei prossimi giorni il lavoro del Commissario ad Acta per apportare le opportune modifiche allo Statuto".