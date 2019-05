PRES. BOLOGNA, Ramirez giocherà in una grande

Il presidente del Bologna Albano Guaraldi, il giorno dopo la grande vittoria a San Siro, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del presente, ma anche del futuro di un giocatore più volte accostato alla maglia della Fiorentina, Gaston Ramirez: "Ad oggi non so quale sarà il futuro del nostro fantasista. Per il momento ce lo godiamo noi. Comunque, rimane il fatto che il suo destino è sicuramente quello di giocare in una grande".