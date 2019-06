PREP. PORTIERI EMPOLI, Drago ha ancora margini

Il preparatore dei portieri dell'Empoli Mauro Marchisio ha parlato dell'eventualità di dare il ruolo di titolare a Dragowski per la prossima stagione della Fiorentina: "Quando è arrivato all’Empoli era deluso d'essere stato messo da parte dalla Fiorentina. È un ragazzo straordinario per come lavora. All'Empoli abbiamo lavorato soprattutto sull’aspetto mentale, mi sarebbe piaciuto poterlo avere ancora. Ha tantissimi margini di miglioramento. Se è pronto per la Fiorentina? Sì, certamente. Sia dal punto di vista tattico e della personalità è pronto per la Fiorentina. È in grado di sostenere qualsiasi pressione, non solo quella di Firenze”.