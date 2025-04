Premier: "Prima i punti poi le pinte", la filosofia vincente di Vitor Pereira

vedi letture

Sedicesimo ma con una buona filosofia di vita. Vitor Pereira, allenatore del Wolverhampton, reduce dalla vittoria sul Tottenham per 4-2 domenica scorsa. Il tecnico, come dopo ogni partita casalinga, a fine gara è andato al pub di riferimento dei tifosi del Wolverhampton a bere birra con loro ed accolto ovviamente con sorrisi e abbracci per la bella vittoria ha detto scherzosamente: "First points, then pints" ossia "prima i punti, poi le pinte".

Il tecnico portoghese ha confessato nei giorni scorsi: "Fin dalla prima partita, c'è stata subito grande chimica coi tifosi. Penso di essere uno di loro. Sono quel tipo di persona che finisce le partite e va al pub a bere due o tre pinte con loro. Non mi piace stare a casa da solo, quindi non vedo dove sia il problema. Per me è davvero normale, qua non ci sono molti ristoranti e al pub ho l'occasione di mangiare una pie e bere una birra".

Qualche settimana fa, nonostante il contratto di Pereira scada nel 2026, si è parlato di un nuovo tecnico per la prossima stagione e alcuni quotidiani, tra cui la Gazzetta dello Sport, ha fatto il nome di Daniele De Rossi. Chissà se anche lui proseguirà l'abitudine dell'eventuale predecessore.