PREMIER LEAGUE, Dal 17 maggio riaprono gli stadi

Il premier inglese Boris Johnson ha presentato una Road Map per uscire dal lockdown e dal regime di restrizioni vigenti per tornare alle normali attività nonostante il perdurare della pandemia Covid-19. Il primo passo avverrà l’8 marzo con la riapertura delle scuole in tutto il paese, mentre per la fine di marzo quando saranno eliminate ulteriori restrizioni con la possibilità che gruppi di sei persone di potersi incontrare e mescolare. Per il 12 aprile invece è prevista la riapertura di negozi e attività non essenziali come parrucchieri, palestre, musei, zoo e parchi a tema. Per quanto riguarda invece gli spettacoli, sportivi e non, bisognerà attendere il 17 maggio per una prima riapertura con un massimo di 10mila spettatori, negli impianti più grandi come lo stadio di Wembley, che potranno assistere agli spettacoli all’aria aperta, mentre al chiuso il limite sarà di mille persone. Inoltre ci si potrà incontrare all’aperto, sia negli spazi pubblici sia privati, fino a 30 persone, mentre all’interno di pub e ristoranti il limite resta di sei per tavolo. L’ultimo step è infine previsto per il 12 giugno quando dovrebbero essere rimosse le maggior parti delle restrizioni con l’apertura anche dei night club. Tutto ovviamente dipenderà dall’evoluzione dei contagi che potrebbero far slittare alcune aperture o l’allentamento di alcune misure.