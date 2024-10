PREFETTURA, Per Fio-Milan divieti e misure di sicurezza

FirenzeViola.it

In occasione di Fiorentina-Milan, come riporta il sito ufficiale di ConfCommercio, ci sarà il divieto di vendita di bevande alcoliche e la detenzione di spray urticanti dalle ore 17:00 fino alle ore 24:00 del 6 ottobre 2024 in alcune zone della città. Questo il comunicato:

In occasione della partita di calcio “ACF Fiorentina – A.C. Milan” che si disputerà domenica 6 ottobre 2024 a Firenze, la prefetta Francesca Ferrandino ha ordinato dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di domenica 6 ottobre 2024 il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all’esterno dello stadio Franchi, nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.

È vietata inoltre la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio Franchi ed all’esterno dell’impianto sportivo lungo il perimetro sopra descritto.

Le Forze dell’Ordine e il Comando di Polizia Municipale di Firenze sono incaricati di vigilare sull’osservanza del provvedimento e procedere, in caso di violazioni, nei confronti dei contravventori.