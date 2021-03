PRANDELLI, Su Eysseric: "Non mi capacitavo. Ora..."

Durante la conferenza stampa odierna, il tecnico viola Cesare Prandelli ha parlato di Valentin Eysseric: "Tante volte sono le motivazioni che hai dentro. Quando sono arrivato era ai margini ma si allenava bene e mi chiedevo come, con le sue qualità, potesse ancora non essersi messo in discussione. Lo ha fatto, non era facile dopo tanti mesi di panchina o tribuna. Abbiamo recuperato un giocatore importante".

