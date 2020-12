PRANDELLI, Franchi pieno nel 2021. Sul post-Juve...

Anche il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli, attraverso i canali social del club viola, ha voluto fare un bilancio del 2020 che si sta per concludere e ha augurato ai tifosi un felice inizio di anno nuovo: “E’ quasi imbarazzante parlare del 2020, un anno in cui è successo qualsiasi cosa. Ci auguriamo davvero di poterci riappropriare della nostra vita, delle nostre piazze e dei rapporti con le persole: spesso diamo per scontato un abbraccio o una parola. L’augurio è che ci si possa ritrovare nel nuovo anno tutti al Franchi. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, che sono il nostro cuore e la nostra anima. Un abbraccio a tutti loro. Il post-Juve? Ora saremo giudicati sempre in base a quella partita, non a ciò che è stato fatto prima: sta a noi dare continuità e convinzione. Abbiamo acquisito sicurezza e cacciato via la paura che ci rincorreva. Mi auguro che questa sia solo una partenza, se c’è questa voglia e determinazione regaleremo ai nostri tifosi grandi soddisfazioni. Un augurio particolare? Che le persone che hanno sofferto per tutto l’anno possano vedere i loro amici e i loro parenti che non vedono da tanto”.