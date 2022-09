PRADÈ (ACF), Episodio analogo a Udine: non va bene

Dopo le parole a DAZN, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato anche ai microfoni ufficiali del club, sempre arrabbiato per le scelte dell'arbitro e del VAR: "Alibi o non alibi, hai perso la partita per un errore grosso come una casa. Non è possibile non fischiare una gomitata sulla nuca. Il calcio è cambiato e non c'è più tutela del difensore? Me lo devono spiegare. Non c'è persona che visto il replay non pensava che il gol fosse dato regolare. Eravamo tutti sereni. Abbiamo avuto una situazione analoga a Udine, cerchiamo di essere sempre attenti ai comportamenti ma così non va bene. Siamo avvelenati. Poi la squadra non va, in questo momento si vede troppi impegni e troppi infortuni abbiamo perso la brillantezza dell'anno scorso. Quella voglia di vincere le partite: c'è poco da dire. I nostri sono tutti calciatori importanti, non devi crescere ancora. Non va e questo è un cambio di direzione che dobbiamo fare. Ma siamo troppo incazzati per quello che è successo: non c'è una motivazione".