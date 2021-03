POZZI, Oggi Vlahovic un patrimonio: bravo Prandelli

L'ex attaccante Nicola Pozzi ha parlato di alcuni dei temi prevalenti in casa Fiorentina: "Dobbiamo rispettare la scelta di mister Prandelli, e come fatto già da tanti altri sportivi gli mando solamente un abbraccio. Ora è tornato Iachini, che conosce già l'ambiente dopo qualche difficoltà in passato".

Che ne pensa della crescita di Vlahovic?

"Oggi è un patrimonio della società, bravo Prandelli a saperlo aspettare: è cresciuto tanto, per diventare un top deve continuare così. Ha margini di miglioramento, soprattutto nella tecnica in velocità. Sta dimostrando a tutti di avere voglia e fame, e che potrà giocarsi le sue carte nel futuro".

Cosa consiglierebbe a Kokorin per questo finale di stagione?

"Deve rientrare quando sarà completamente guarito, per evitare ricadute e rischiare di perdere il doppio del tempo. I denti si stringono per partite eccezionali, nei momenti decisivi della stagione. Deve seguire ciò che gli dirà lo staff medico".