POZZI, Borja al Lebowski è un bel messaggio per lo sport

L'ex attaccante tra le altre di Sampdoria ed Empoli Nicola Pozzi, attuale allenatore del Grassina e con un finale di carriera passato nelle serie minori ha parlato dell'esperienza per certi versi simile di Borja Valero, che una volta svincolatosi dai viola ha accettato di scendere in Promozione con il Centro Storico Lebowski: "Quella di Borja è una di quelle storie belle da raccontare. Purtroppo per loro, neanche là sono partiti benissimi ma la cosa importante è il messaggio di uno come Borja che si mette in gioco in una realtà del genere. Porta dei valori e qualcosa della sua esperienza in una realtà piccola: giù il cappello, non è da tutti, molto più facile salutare, smettere e commentare".