Pongracic: "La vittoria sulla Juventus il più bel momento da quando sono alla Fiorentina"

Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, ha parlato nel corso di un contenuto social pubblicato dal club viola insieme al compagno Robin Gosens rispondendo ad alcune domande:

La cosa che odi di più nel mondo del calcio?

"Quando perdi. Questa è la prima risposta che posso dare".

Il tuo momento preferito a Firenze?

"Uno dei più belli è stata la vittoria contro la Juventus a Firenze perché sappiamo quanto è importante per la gente. Anche per noi era importante perché è un derby. Anche la vittoria per 3-0 contro l'Inter. Poi quando ho firmato il contratto, perché ho lavorato per arrivare a questo momento è ho lavorato per questo. Se ne devo dire uno comunque dico la vittoria contro la Juventus".

Cosa ami più del tuo lavoro?

"Giocare le partite. Lavoriamo tutti i giorni per giocare davanti ai tifosi".