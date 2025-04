Poker Milan a Udine: rossoneri travolgenti, 0-4 all’Udinese

vedi letture

Dopo il pareggio della scorsa giornata contro la Fiorentina, il Milan torna subito al successo e lo fa in grande stile, travolgendo l’Udinese con un netto 0-4 alla Dacia Arena. I rossoneri dominano e vanno a segno con Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders, regalando a Conceicao una prestazione solida e convincente. Tre punti importanti per rilanciarsi in classifica e per ritrovare entusiasmo in vista del finale di stagione.