POGGI, Tessman pronto per i viola, in B dominava

Paolo Poggi, l'ex responsabile dell'area tecnica del Venezia, ha commentato così il possibile arrivo a Firenze del centrocampista Tessmann: "Quando arrivò in Italia era molto acerbo, ha fatto il suo primo anno di Serie A al Venezia con un po' di difficoltà, anche se si poteva immaginare che potesse crescere, viste le sue grandi qualità. Il biennio in Serie B con il Venezia lo hanno aiutato in questo, grazie anche ad un allenatore che lo ha aiutato molto. È già pronto per Firenze? Non è più un salto nel buio il suo, è naturale.

Adesso è pronto, poi sarà lui a dovere dimostrare qualcosa, eventualmente. La Serie B la dominava, per cui adesso dovrà essere lui a meritarsi questi complimenti".