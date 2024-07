PIZZI, Zaniolo per la Dea non sarà il nuovo Koopmeiners

FirenzeViola.it

L'ex calciatore Fausto Pizzi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento, tra cui l'approdo dell'ex obiettivo viola Nicolò Zaniolo all'Atalanta. Ecco il suo pensiero in merito: "Per l'Atalanta ci sono i presupposti per fare una grande stagione. Le squadre sembra che stiano aspettando che finisca l'Europeo, che mette in mostra a volte giocatori poco conosciuti.

Da adesso in poi, considerando che ormai è partito luglio, prevedo che ci saranno dei cambiamenti. Sicuramente Zaniolo non andrà a ricoprire il ruolo di Koopmeiners, qualora l'olandese venga ceduto alla Juventus. Sono giocatori diversi, quindi l'Atalanta dovrà colmare il vuoto con un altro calciatore".