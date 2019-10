PISCEDDA, Boateng e Sottil due cambi sbagliati

L'ex laziale Massimo Piscedda ha commentato la partita giocata ieri sera al Franchi: "La gara non mi ha entusiasmato e la fortuna della Lazio è stata di aver incontrato una squadra che gioca e che fa giocare. Inzaghi ha giocatori talentuosi, in particolare Luis Alberto e Correa, e se permetti loro di giocare ne paghi le conseguenze. Della Fiorentina invece non ho capito i cambi e perché Montella ha tolto Ribery, visto che Boateng sembrava suo padre. Mettere Sottil su Lukaku è stata una mossa sbagliata. Mi sembra che quando gli allenatori non hanno idee si affidino ai giovani, ma serve una logica nelle sostituzioni".