PISANU, Viola? Aspettative troppo grandi. Pulgar...

L'ex trequartista, Andrea Pisanu, che in carriera ha vestito anche le maglie di Cagliari, Parma e Bologna, ha parlato della situazione della Fiorentina a TMW. Queste le sue parole: "Penso che non sia soltanto di queste ultime partite, ma venga un pochino da più lontano. Io parlo da esterno, da quello che leggo, la mia sensazione è che all'inizio del campionato si siano create delle aspettative troppo grandi e non si è stati chiari in certi aspetti... Nel senso di chi siamo, dove possiamo arrivare e dove vogliamo arrivare dopo un certo percorso. Si è pensato di aver colmato dei gap importanti con delle squadre importanti e alcuni risultati molto positivi all'inizio magari hanno fatto pensare di essere qualcosa di diverso ed adesso è una situazione difficile soprattutto perché la Fiorentina è una squadra importante e trovarsi in questa situazione non è mai semplice. Hanno comunque tutti i mezzi e tutto il tempo per rimettersi in ballo, forse l'errore è stato all'inizio un errore di valutazione. Pulgar? A Bologna aveva fatto molto bene però Bologna è una piazza un po' diversa soprattutto in questo momento e permette ai giocatori di sbagliare. Alla Fiorentina le pressioni cambiano, vieni comprato come giocatore importante, vieni comprato come giocatore importante, vieni pagato come giocatore importante e tutta la gente si aspetta molto. L'acquisto di Pulgar è stato un acquisto buono, un giocatore di valore. Con lui magari si è pensato di colmare quel gap con alcune squadre e non è così. Mettiamoci anche che un giocatore sotto pressione rende meno di quello che dovrebbe rendere... Qualche cosa si incastra, vedi il momento di flessione di Chiesa, l'infortunio di Ribery... E una squadra come la Fiorentina lo paga".