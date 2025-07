Pisacane rivela: "Avrei voluto chiamare mio figlio Gabriel, come Batistuta"

Fabio Pisacane, nuovo allenatore del Cagliari, ha rivelato una volontà curiosa in una lunga intervista concessa a La Repubblica: "Il quarto figlio avrei voluto chiamarlo Gabriel come Batigol, mio idolo, ma alla fine l’ho chiamato Marco, come un fratello che ho perso da piccolo. E abbiamo chiamato il cane Batistuta", ha rivelato l'ex difensore.

Lo ha conosciuto, Batigol?

"Mi ha mandato un video per farmi forza dopo un infortunio. Avevo già 35 anni, ma che emozione".

Ne aveva 30 quando esordì in Serie A.

"Non è mai troppo tardi. Non pensavo che ce l’avrei fatta, ma inconsciamente ho sempre lottato per arrivare a quel momento. Per migliorarsi, bisogna crederci".

Sul Cagliari invece ha aggiunto: "Voglio consolidare nella squadra i valori di un popolo unico, che ha fatto sentire a casa me e la mia famiglia: etica del lavoro, rispetto, umiltà, discrezione. I valori di Gigi Riva. Cagliari era nel mio destino: il mio unico gol in carriera è anche l’ultimo segnato al Sant’Elia, prima della chiusura. E oggi il terzo dei miei quattro figli, Matias, mi insegna filastrocche in lingua sarda".