Pisacane: "Ho chiamato il mio cane Batistuta, è il mio idolo: mi mandò anche un video"

vedi letture

Il nuovo allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, in un'intervista rilasciata a La Repubblica ha raccontato una curiosità particolare sul suo cane, legata al mondo Fiorentina. Queste le sue parole: "Il quarto figlio lo avrei voluto chiamare Gabriel, come Batigol, mio idolo, ma alla fine l’ho chiamato Marco, come un fratello che ho perso da piccolo. E abbiamo chiamato il cane Batistuta".

Lo ha conosciuto, Batigol? "Mi ha mandato un video per farmi forza dopo un infortunio. Avevo già 35 anni, ma che emozione".