Pisa, il Comune stanzia ulteriori 1,3 milioni per l’adeguamento dell’Arena Garibaldi

Il Comune di Pisa ha annunciato tramite una variazione al D.U.P. (Documento unico di programmazione) l’introduzione di un nuovo intervento per ciò che concerne l’adeguamento dell’Arena Garibaldi. La cifra stanziata per quest’ultimo è di 1,3 milioni di euro.

L’opera di adeguamento dell’impianto è chiaramente necessaria in caso di approdo in Serie A, così da poter rispondere agli standard sugli stadi della massima serie del calcio italiano.

in caso di promozione i lavori saranno chiaramente realizzati nel corso della prossima Estate, ma a prescindere non si protrarranno oltre la fine del 2025. La variazione sarà discussa in commissione il 16 di Aprile, tra cinque giorni.