PISA, Dopo Aquilani risolve anche il ds Stefanelli

Un doppio addio in casa Pisa, annunciato poco fa anche dalla società. Dopo mister Alberto Aquilani, che nel pomeriggio di oggi ha fatto sapere della risoluzione contrattuale con il club mediante un post diffuso attraverso il proprio profilo Instagram, saluta anche il Direttore Sportivo Stefano Stefanelli, che, esattamente come il trainer laziale, risolve il contratto che lo legava ancora per una stagione al sodalizio toscano.