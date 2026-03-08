Pisa, Corrado punge: "Se fosse boxe, con Viola e Bologna avremmo meritato di più"
Nel pre partita di Juventus-Pisa di ieri era (gara finita 4-0 per i bianconeri), il presidente dei toscani nerazzurri, Giuseppe Corrado, ha ripercorso brevemente la sua storia e quella di questa stagione, in cui i ragazzi di Hiljemark sono chiamati a una vera e propria impresa per salvarsi. Così il patron ha parlato infatti a Sky Sport, prima del match di Torino: "Qualcuno mi disse: 'Studia, poi magari farai il presidente'. Ho vissuto a Torino per oltre 30 anni, è una città unica con uno stadio unico. Sarà una partita difficilissima, ma ci siamo preparati e ci proveremo fino all'ultimo. Nelle ultime due partite abbiamo giocato meglio rispetto a quello che abbiamo conquistato. Se giocassimo a pugilato, con Fiorentina e Bologna avremmo meritato di più".
Aggiunge poi, in generale: "Sapevamo che avremmo fatto un campionato di sacrificio, ma volevamo fare un percorso coi nostri principi. Già sapevamo che, anche in caso di retrocessione, avremmo voluto provare a costruire qualcosa per tornare su in fretta. La classifica comunque dice che ci sono ancora punti, ci aspettano degli incontri diretti, dove le vittorie valgono doppio".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati