Pisa, Corrado punge: "Se fosse boxe, con Viola e Bologna avremmo meritato di più"

Nel pre partita di Juventus-Pisa di ieri era (gara finita 4-0 per i bianconeri), il presidente dei toscani nerazzurri, Giuseppe Corrado, ha ripercorso brevemente la sua storia e quella di questa stagione, in cui i ragazzi di Hiljemark sono chiamati a una vera e propria impresa per salvarsi. Così il patron ha parlato infatti a Sky Sport, prima del match di Torino: "Qualcuno mi disse: 'Studia, poi magari farai il presidente'. Ho vissuto a Torino per oltre 30 anni, è una città unica con uno stadio unico. Sarà una partita difficilissima, ma ci siamo preparati e ci proveremo fino all'ultimo. Nelle ultime due partite abbiamo giocato meglio rispetto a quello che abbiamo conquistato. Se giocassimo a pugilato, con Fiorentina e Bologna avremmo meritato di più".

Aggiunge poi, in generale: "Sapevamo che avremmo fatto un campionato di sacrificio, ma volevamo fare un percorso coi nostri principi. Già sapevamo che, anche in caso di retrocessione, avremmo voluto provare a costruire qualcosa per tornare su in fretta. La classifica comunque dice che ci sono ancora punti, ci aspettano degli incontri diretti, dove le vittorie valgono doppio".