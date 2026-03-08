Genoa batte Roma e allunga sulla zona rossa: decisiva la rete di Vitinha
Colpaccio del Genoa, che al Ferraris batte una Roma in piena corsa Champions. Dopo un primo tempo a reti inviolate, cambiano gli equilibri nella ripresa e al 52' Ellertsson si guadagna il calcio di rigore del vantaggio rossoblù, firmato da Junior Messias. Il più uno del Genoa dura solo tre minuti. Al 55' sugli sviluppi di un corner il rimpallo in area favorisce il colpo di testa di N'Dicka, che mette in parità la partita.
Momento positivo della squadra di Gasperini, che poco dopo trova la rete che ribalta la partita con Malen. La rete viene revocata per la posizione di fuorigioco dell'olandese. Al 80' il Genoa torna avanti con il gol di Vitinha, che, subentrato cinque minuti prima a Ekuban, sfrutta al meglio il cross di Masini e regala tre punti d'oro alla squadra di De Rossi.
