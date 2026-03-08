Un derby con vista scudetto: le formazioni ufficiali di Milan-Inter
Sarà il derby della Madonnina a chiudere la domenica della 28° giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali della sfida scudetto tra Milan e Inter che andrà in scena nel teatro della Scala del Calcio, lo Stadio San Siro:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Füllkrug, Nkunku, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi. Allenatore: Massimiliano Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, De Vrij, Sucic, Lautaro, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Carlos Augusto, Darmian, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.
