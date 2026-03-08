Ranieri: "Oggi un passo avanti in classifica. Ora pensiamo alla Conference"

L'ex capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato ai microfoni della Fiorentina al termine della partita contro il Parma, che si è conclusa con il risultato di 0-0. Queste le sue parole: "Quello che c'è da dire bisogna dirlo, non siamo la Fiorentina degli ultimi quattro anni. Nello spogliatoio c'è delusione. Abbiamo fatto un passo in avanti, siamo a +1 dalla Cremonese. Giovedì ci aspetta una partita importante e lunedì una invece fondamentale in campionato".

Il gruppo ora è compatto?

"Sì, il gruppo è veramente unito. Siamo sempre insieme, tutti i giorni, c'è un bel clima tra di noi e dobbiamo continuare ad allenarci come stiamo facendo per uscirne".

Come reputa la prova della squadra?

"Abbiamo fatto un ottima fase difensiva, penso che abbiamo concesso solo un tiro. Oggi ci sono mancati gli ultimi 30 metri. Un punto con il Parma, che nelle ultime partite aveva battuto anche grandi squadre. Ora voltiamo pagina e pensiamo all'importante partita di giovedì in Conference".

La Conefernce può essere un peso per la partita contro la Cremonese?

"Siamo degli atleti e siamo allenati per giocare ogni tre giorni, quindi non può essere un peso. È un qualcosa di bello giocare la Coneference, con la consapevolezza dell'importanza della partita di lunedì".