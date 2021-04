PIOVANI, Viola? No, rinnova con Sassuolo Femminile

Il futuro tecnico della Fiorentina Femminile e di Antonio Cincotta è tutto da stabilire ancora, ma di sicuro non sarà Gianpiero Piovani a sedersi sulla panchina viola, come ipotizzato qualche tempo fa, in caso di addio del mister gigliato. Piovani infatti ha rinnovato oggi con il Sassuolo Femminile per altri tre anni, come comunicato dalla società neroverde.

