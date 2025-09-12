Pioli su Comuzzo: "Ha vissuto giorni non facili. Resta una certezza della Fiorentina"
Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Fiorentina-Napoli tenutasi quest'oggi al Viola Park, Stefano Pioli ha toccato tra i vari temi anche quello legato a Pietro Comuzzo e alle vicende di mercato che soprattutto negli ultimi giorni della sessione estiva hanno riguardato il giovane difensore viola. Queste le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina sull'argomento:
"Pietro sta bene, ha vissuto 2-3 giorni non facili, con la testa confusa. Ma è un ragazzo serio, applicato e felice di essere qua. E' un ragazzo giovane, che sta crescendo ma lo vedo attento e determinato. E' una certezza della nostra squadra".
