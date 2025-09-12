Massimo Filardi: "Kean? In questo momento è l'attaccante più forte della serie A"

Massimo Filardi, ex giocatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Marte facendo alcune previsioni sulla partita di sabato in casa viola. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho visto la Fiorentina a Cagliari, l’atteggiamento compassato dei viola non mi ha convinto, ma penso che in 20 giorni sarà cambiata. Penso che Pioli imposterà una partita molto tattica, metterà Piccoli su Lobotka, starà molto bassa e proverà a sfruttare le doti di Kean, che in questo momento è l’attaccante più forte della serie A. Sarà un test complicato per la difesa azzurra che schiera per la prima volta insieme Beukema e Buongiorno.

Il Napoli farà la partita e, se dovessero bloccare Lobotka, De Bruyne retrocederà a fare il secondo play. Gli azzurri dovranno evitare di perdere palle in uscita per non dare profondità a Kean. Per me a Firenze gioca Lucca, conoscendo Conte non vorrà sacrificare l’ex Udinese che è rimasto con lui a Castel Volturno e che si è allenato duramente. Faccio una previsione per giovedì in Champions: titolari sia Milinkovic Savic che Hojlund, mi immagino il pressing alto degli inglesi, i lanci del portiere per il danese che segnerà l’1-0”