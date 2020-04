PIOLI, Rialti corretto, ironico e tanto viola

Anche l'ex giocatore e allenatore viola ora al Milan, Stefano Pioli, ha voluto ricordare il giornalista Alessandro Rialti, scomparso ieri sera: "Mi faceva sempre la prima domanda. Era una persona corretta, ironica e amante della Fiorentina. Era una presenza importante e piacevole anche se aveva troppo amore per la Fiorentina che lo fregava. Era un riferimento e la notizia mi ha colpito. La cosa che ho apprezzato dei giornalisti è che non hanno mai approfittato della nostra conoscenza, come Alessandro, affettuoso ma professionale. Era sempre uno che chiamava nei momenti delicati ma non chiedeva notizie, faceva parte del suo spessore. Sapeva anche sdrammatizzare le situazioni, è venuta a mancare una persona importante per il nostro ambiente, sarei venuto subito se fosse stato possibile salutarlo".