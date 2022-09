PIN, Per Ranieri potrebbe essere una buona occasione

L'ex difensore viola Celeste Pin, ha parlato così per commentare le ultime vicende in casa viola: "Milenkovic? Gli infortuni vanno sempre tenuti di conto. Per Ranieri però potrebbe essere il momento di mettersi in mostra. Ha voglia di dimostrare, è preparato e questo è sicuramente un valore aggiunto. I viola non hanno una rosa di campioni, ma c'è un gruppo coeso. Un inserimento che in pochi si aspettano, come quello di Ranieri, può far la differenza. Attacco? Ha mostrato un po' di sterilità ma sono momenti. Secondo me Italiano riuscirà a trovare la quadra. Sono convinto ch il gruppo sia buono e che possa ancora migliorare. Turnover? Con l'Udinese è mancata caparbietà, quella è stata la peggior partita da quando c'è Italiano. Contro la Juventus ho visto la vera Fiorentina. Se sottovaluti l'avversario paghi dazio, con la Juve è stata preparata bene".