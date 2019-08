PESCARA, Sfumato Sottil si punta a Ryder Matos

Sfumato ormai definitivamente il ritorno di Riccardo Sottil dalla Fiorentina, il Pescara va alla caccia di un rinforzo per le corsie d’attacco con due ipotesi principali sul taccuino: si tratta di Antonio Di Gaudio e Ryder Matos, rispettivamente in forza a Hellas e Udinese. Entrambe le trattative presentano diversi ostacoli sia di ordine economico – i due giocatori hanno ingaggi importanti – sia per la formula di trasferimento con gli abruzzesi che vorrebbero prelevarli in prestito e club di cui sopra vorrebbero cederli a titolo definitivo.