PERIN, Summit tra Juventus e Genoa per lui e Rovella

Come riporta TMW, è in corso un summit di mercato a Milano tra Juventus e Genoa. I dirigenti Manna e Tognozzi, insieme a Cherubini, si sono intrattenuti a colloquio coi colleghi del Grifone per parlare delle prossime rispettive mosse di calciomercato. Sono tanti, d'altronde, i nomi sul tavolo comune: dal futuro del centrocampista Nicolò Rovella al possibile nuovo prestito del portiere Mattia Perin, recentemente accostato anche alla Fiorentina.