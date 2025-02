"Per 4-5 ore non ho capito se si faceva o no", le parole di Bondo da giocatore rossonero

Giornata di presentazione per Warren Bondo con la maglia del Milan. L'ex calciatore del Monza, seguito da vicino anche dalla Fiorentina nel corso delle ultime sessioni di calciomercato, a margine della conferenza stampa ha parlato ai microfoni di SportMediaset.

Questo un estratto delle sue parole riguardo alla trattativa lampo che l'ha portato in rossonero l'ultimo giorno di mercato: "Per me è stata una giornata in cui ero rimasto a Monza tranquillo ma alle 18 Moncada ha chiamato mio zio, dicendo che il Milan ha fatto l'offerta al Monza: ci sono state 4 o 5 ore in cui ero stressato e non si capiva se si faceva o no. Quando è stato fatto, il dottor Galliani ha chiamato mio papà e ha detto sì".