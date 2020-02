PELLEGRINI, Vlahovic meglio di Cutrone. Samp...

Luca Pellegrini, ex giocatore della Sampdoria ed oggi seconda voce per Sky Sport, ha parlato così del momento della Fiorentina: "Quest'anno la tifoseria è sempre vicina alla squadra. Con Iachini i viola, per idee calcistiche, prediligono giocare in trasferta visto che lui è sempre stato un conservativo che prima pensa a difendersi e poi ad attaccare. Ranieri alla Sampdoria sta facendo quello che Iachini sta mettendo in atto a Firenze... Sarà uno scontro tra due squadre alla pari e non so chi dei due manterrà il pallino del gioco. Molto dipenderà dalla condizione psicofisica dei giocatori più rappresentativi come Chiesa, Castrovilli, Pezzella... Il capitano non sta facendo la sua stagione migliore, è colpevole di diversi gol subiti. Vlahovic o Cutrone? Il serbo ha qualità tecniche importanti e fisicità: mi piace di più. Il gol contro l'Inter testimonia tutto il suo talento".