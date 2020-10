PELLEGRINI, Ribery come il vino. L'attacco viola...

L'ex difensore Luca Pellegrini è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. L'intervista comincia dall'eventuale ruolo di Chiesa nella Juventus di Pirlo: "Non sarei stupito se, visti i campioni che ci sono, qualche panchina tocchi anche a lui... Però l'insistenza con la quale lo vogliono a Torino, e il fatto che ci siano Europei a fine stagione, deve avere avuto delle garanzie sulla titolarità. In che ruolo non lo so: per me ancora non dà il meglio rientrando sul destro da sinistra, non ha il piede micidiale di Enrico. Lo vedo meglio sulla destra, dalla metà campo in su, dove può andare a cento all'ora per novantacinque minuti. Più che di precisione, o a giro, è bravo a calciare di potenza, quindi lo vedrei dove ha giocato Kulusevski nell'ultima partita: o quinto a destra, o attaccante esterno nel 4-3-3. Ma a quel punto chi salta? Mi sembra di vedere tanti potenziali titolari, ma alla fine si gioca in undici".

Stasera la Sampdoria a Firenze: riusciranno a vivere un campionato più sereno?

"Purtroppo mi sembra che si riparta dalla falsariga dell'anno scorso, quando sembrava che la proprietà cedesse di mano. Il problema è che sono andati a vendere i pezzi migliori, quelli più qualitativi. Ramirez, Linetty... Su Colley invece dico che non so se avrebbe giocato se Ferrari non si fosse infortunato gravemente. Forte fisicamente, ma almeno un errore macroscopico a partita lo fa".

Come giudica l'attacco della Fiorentina?

"Secondo me quei cinque attaccanti possono fare 50-60 gol, ma io sono dell'idea che è meglio averne due capaci di farne tanti, piuttosto che cinque promesse che ancora non danno la garanzia di essere giocatori da doppia cifra. Avendo potenzialità qualitativa a centrocampo, i gol potrebbero arrivare pure da lì... In più c'è un Ribery ispiratissimo, che è come il vino. Forse avere davanti attaccanti più cinici, potrebbe essere il coronamento del lavoro della squadra".