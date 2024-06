PELLEGRINI, Con la Spagna non all'altezza. Test Croazia

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi

Il numero 10 della Nazionale Lorenzo Pellegrini ha rilasciato una intervista al sito dell'UEFA a due giorni da Croazia-Italia, ultima e decisiva sfida per il secondo posto nel gruppo B: "Ovviamente l’atmosfera nello spogliatoio non è come dopo la partita con l’Albania. Per bravura della Spagna e per nostre responsabilità non abbiamo fatto una partita all’altezza dell’Italia. E’ stata una partita difficile ma che ci può consigliare su ciò che ci aspetta dopo. Il nostro sguardo, la nostra mente sono già alla prossima partita.

Il nostro obiettivo è superare il gruppo e daremo tutto per riuscirci. La Croazia è una squadra forte. Ha giocatori incredibili. Ha iniziato male il torneo con la Spagna ma anche in quella circostanza ha giocato bene, creando tante occasioni. E’ una squadra che ha qualità, noi cercheremo di fare la partita, di dominare, poi in base a quello che succederà, penseremo a come rispondere lì sul campo al momento".