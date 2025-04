Pellegrini (allenatore Betis): "In finale di Conference sarebbe bello trovare il Chelsea"

Nel caso in cui la Fiorentina dovesse passare il turno di Conference League stasera contro il Celje, troverebbe la vincente fra Jagiellonia e Betis Siviglia. Gli spagnoli hanno vinto l'andata 2-0, ma giocheranno il match di ritorno in trasferta, al Białystok City Stadium. Il tecnico del club iberico, Manuel Pellegrini ha dichiarato in conferenza stampa: "Isco? Sta bene, non ha problemi. Aveva dolore alla gamba a causa dell'operazione, ma credo che ora gli sia passato, è al 100%. Non credo ci siano problemi in quella zona e, per quanto riguarda la partita di domani, l'idea è quella di qualificarsi e vedremo quale sarà l'undici titolare. Marc Roca? Ha un fastidio che gli impedisce di esprimersi al meglio. Probabilmente dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico".

All'allenatore viene poi chiesto di una possibile finale contro il Chelsea, ma lui frena: "La cosa più importante è superare i quarti di finale; poi ci concentreremo sulla semifinale. Non credo che gli avversari siano più facili o più difficili. Sarebbe fantastico incontrare il Chelsea in finale", ha detto.